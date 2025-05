Ragazzi trovano in strada borsa con 6mila euro e la portano alla polizia | padrona li rintraccia e li ringrazia

Quattro ragazzi di Arezzo si trovano di fronte a una borsa abbandonata su una panchina e, con grande onestà, decidono di portarla alla polizia. All'interno, scoprono oltre 6mila euro in contanti. La proprietaria, rintracciata, li ringrazia calorosamente. Un gesto che dimostra come la sincerità possa fare la differenza nella vita di tutti.

Avranno sicuramente qualcosa da raccontare i quattro ragazzi di Arezzo che si sono imbattuti nella borsa, appoggiata su una panchina davanti a una gelateria, scoprendo che all'interno vi erano oltre 6mila ero in contanti. 🔗Leggi su Fanpage.it

