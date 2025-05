Ragazzi dell’Alberghiero Esperienza formativa al rifugio Principe Corsini

Dal 6 all'8 maggio, gli studenti della classe 4ª A dell'Istituto Alberghiero di Piobbico hanno vissuto un'esperienza formativa unica al Rifugio Principe Corsini di Monte Nerone. Accompagnati dai docenti Roberto Dormicchi, esperto di cucina, e Mattia Stefanini, i ragazzi hanno esplorato le pratiche culinarie e l'importanza della sostenibilità nel settore dell'ospitalità.

Esperienza unica e formativa quella che si è svolta dal 6 all’8 maggio al Rifugio Corsini di Monte Nerone da parte dei ragazzi della classe 4ª A dell’ Istituto Alberghiero di Piobbico. Accompagnati dai docenti Roberto Dormicchi, esperto di cucina, e Mattia Stefanini, gli studenti hanno intrapreso un percorso di autogestione che ha unito cucina, tradizione e valorizzazione del territorio. "Durante questi tre giorni – spiega Dormicchi – i ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze culinarie, preparando colazioni, pranzi e cene per la loro permanenza. Ma non è tutto: hanno anche organizzato una lezione di degustazione in collaborazione con numerosi produttori locali, che hanno reso possibile questa esperienza. Tra le aziende coinvolte, spiccano l’Azienda Agricola Michi, Icam di Mercatello, Cau&Spada, i Lubachi di Rosatelli con la favetta di Fratterosa, la Comunità Slow Food delle Terre Frattesi, Spazio Conad Fano, Birra Amarcord, Galvanina, Cantina Cignano, La Grotta dei Folletti, Slow Food Cagli e il Comune di Piobbico". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi dell’Alberghiero. Esperienza formativa al rifugio Principe Corsini

