Raffinato recital dell’Italian Rêverie Duo formato da Giusy e Luciano Pompilio ad Acquaviva delle Fonti

L'Italian Rêverie Duo, composto da Giusy e Luciano Pompilio, incanta Acquaviva delle Fonti con il recital «Las làgrimas de amor y popular anime». Un viaggio emozionante tra lacrime d'amore e melodie popolari, in programma sabato 17 maggio alle ore 19. Un'occasione imperdibile per immergersi nella bellezza della musica e delle emozioni.

Musiche che portano dentro lacrime d’amore e un’anima popolare. Sono le composizioni che formano il recital «Las làgrimas de amor y popular anime» dell’Italian Rêverie Duo formato dal soprano Giusy Miriam Pompilio e da suo padre, il chitarrista Luciano Pompilio, di scena sabato 17 maggio (ore 19. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Raffinato recital dell’Italian Rêverie Duo formato da Giusy e Luciano Pompilio ad Acquaviva delle Fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Romanze da camera, a Roma recital del soprano Rosa Feola

Da msn.com: (ANSA) - ROMA, 08 APR - Raffinata belcantista, soprano di grande espressività acclamato in Italia e all ... Centanni in un recital dedicato alla musica vocale da camera dell'Ottocento, spaziando ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Klonoa Phantasy Reverie Series nuovo trailer

Klonoa Phantasy Reverie Series si avvicina alla sua uscita e oggi è disponibile del footage che mette a confronto ogni remake del gioco con la sua precedente versione.