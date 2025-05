Rafael Leão ora il Milan trema davvero | una big europea lo vuole a tutti i costi

Rafael Leão, astro nascente del Milan, è ora al centro delle attenzioni di una grande europea, facendo tremare i rossoneri. Con la sua straordinaria abilità e prestazioni eccezionali, il giovane esterno lusitano è diventato un pilastro della squadra, attirando l’interesse dei top club. Ora il Milan deve affrontare una possibile cessione del suo talento più prezioso.

L'esterno lusitano è forse il calciatore più rappresentativo del Milan ma i rossoneri ora tremano, una big lo vuole ad ogni costo. Negli ultimi mesi, Rafael Leão è diventato una presenza imprescindibile per il Milan. Con la sua velocità, tecnica e capacità di incidere in zona gol, il portoghese ha conquistato il cuore dei tifosi e la fiducia dello staff tecnico. Il suo rendimento in campionato è stato notevole, con otto gol ed otto assist, confermando il suo ruolo da protagonista nella squadra rossonera. Il suo impegno e le sue prestazioni hanno trovato riconoscimento anche fuori dal campo. Nel giugno 2023, Leão ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2028, diventando il giocatore più pagato della rosa con uno stipendio annuo di circa 6,4 milioni di euro bonus inclusi.

