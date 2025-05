RAF in concerto a San Vito al Tagliamento 2 agosto 2025

Raf torna a incantare il pubblico con il suo "SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY SUMMER TOUR". Il 2 agosto 2025, il leggendario artista si esibirà a San Vito al Tagliamento, per celebrare 40 anni della sua iconica hit e della sua straordinaria carriera nel panorama pop italiano. Non perdere questo imperdibile evento!

Raf torna ad infiammare le arene estive con SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY SUMMER TOUR, per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia. Queste le date: il 10 maggio a San Pancrazio Salentino (BR) in Piazza Umberto I; il 20 maggio ad Augusta (SR) in Piazza Castello; il 10 giugno a Mestre (VE) in Parco Bissuola; l’11 luglio a Torre del Greco (NA) per il Coral Sound presso l’Arena della Musica; il 17 luglio a Savona per Savona Downtown Music Festival in Piazza Sisto IV; il 19 luglio a Bergamo per Lazzaretto Estate 2025; il 2 agosto a San Vito al Tagliamento (UD) per Stelle d’estate in Piazza del Popolo. I biglietti di SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY TOUR per i concerti a Torre del Greco, a Bergamo e a San Vito al Tagliamento sono disponibili su www. 🔗Leggi su Udine20.it © Udine20.it - RAF in concerto a San Vito al Tagliamento. 2 agosto 2025

