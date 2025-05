Radio Rai3 Classica | innovazione programmatica e critica all’autotune nel panorama musicale contemporaneo

Radio Rai3 Classica rappresenta un baluardo di innovazione programmatica nella musica classica, affrontando anche le critiche all'uso dell'autotune nel panorama contemporaneo. Maria Gabriella Ceracchi, responsabile della programmazione artistica, evidenzia come ogni esecuzione possa offrire emozioni rinnovate, confermando che l’ascolto rimane un’esperienza unica e trasformativa.

Il panorama della musica classica si rivela come un universo in continua evoluzione, dove ogni esecuzione, anche di opere conosciute da secoli, può suscitare emozioni rinnovate. Maria Gabriella Ceracchi, responsabile della programmazione artistica di Radio Rai3 Classica, sottolinea che l'ascolto ripetuto di un'opera, come la celebre Sesta di Beethoven, può rivelare dettagli inediti, capaci di .

Ceracchi: "La musica classica non è il passato, oggi c’è appiattimento"

Lo riporta adnkronos.com: La curatrice della programmazione artistica di Radio Rai3 Classica all'Adnkronos parla delle sfide nell'era digitale e dell’importanza della divulgazione musicale ...

