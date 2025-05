Raccontare presente e futuro a Roma la prima edizione di TreSeiZero – Media Pop FEST

A Roma, il 16 e 17 maggio, debutta TreSeiZero – Media Pop FEST, il festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy. Un'opportunità per esplorare il presente e il futuro delle produzioni culturali che stimolano il dibattito sociale e reinventano l'immaginario collettivo, coinvolgendo artisti, pensatori e pubblico in un dialogo vibrante e necessario.

A Roma arriva la prima edizione di TreSeiZero – Media Pop FEST, il nuovo festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy che animerà la capitale il 16 e il 17 maggio. L’evento apre lo sguardo alle produzioni culturali che hanno saputo scuotere l’immaginario collettivo generando dibattito sociale e politico, con l’intento di parlare di presente e futuro. Il festival esordisce con un’edizione dal titolo “Il mondo è nostro” che trova la sua ispirazione in “ L’Odio “, il film cult di Mathieu Kassovitz: trent’anni fa portava sui grandi schermi una fotografia inedita delle banlieue francesi, ridisegnando i confini delle narrazioni suburbane. Sarà proprio il concetto di odio, infatti, il motore dei dibattiti, che lasceranno anche uno spazio di riflessione sui linguaggi della cultura Hip Hop come ambiente educativo, inclusivo e politico. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raccontare presente e futuro, a Roma la prima edizione di TreSeiZero – Media Pop FEST

Altre fonti ne stanno dando notizia

TreSeiZero- Media Pop Fest: due giorni per raccontare il presente e immaginare il futuro

Si legge su roma.repubblica.it: A Cinecittà il nuovo festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy. A Borgata Finocchio gli studenti ricordano Peppino Impastato con un corteo e un murales.

Roma, si rivede Friedkin per lavorare su presente e futuro. E Il Romanista ironizza in apertura

Lo riporta informazione.it: Roma, si rivede Friedkin per lavorare su presente e futuro. E Il Romanista ironizza: «Habemus Friedkin» A 233 giorni dall’ultima volta in cui è stato a Trigoria, il presidente della Roma Dan ...

CINÈTIKA – Il Cinema in Movimento, la rassegna arriva a Roma dal 17 maggio

Scrive mymovies.it: Sta per partire l’evento all’interno del Festival Futuro Roma che indaga il legame tra immagine in movimento, corpo, identità e sperimentazione artistica.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tifosi del Brighton Feriti a Roma: Aggressione Prima del Match di Europa League

Nella notte precedente al match di Europa League tra Roma e Brighton, due tifosi inglesi sono stati vittime di un'aggressione a Roma.