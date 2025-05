Raccolti 2 700 euro per Dade Affetto da malattia genetica rara girerà l' Italia in cargo bike

A meno di un mese dalla partenza di "Dade alla ricerca del Delfino Magico", il viaggio in cargo bike per sensibilizzare sulle malattie rare infantili, l'evento di raccolta fondi a San Lorenzo in Correggiano (Rimini) ha avuto un grande successo, raccogliendo 2.700 euro per Dade, affetto da una malattia genetica rara.

A meno di un mese dalla partenza di "Dade alla ricerca del Delfino Magico", il viaggio in cargo bike ideato per accendere i riflettori sulle malattie rare infantili, si è svolto l'evento di raccolta fondi previsto a San Lorenzo in Correggiano (Rimini). La partecipazione all’iniziativa, tenutasi. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Raccolti 2.700 euro per Dade. Affetto da malattia genetica rara, girerà l'Italia in cargo bike

