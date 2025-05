Raccolta differenziata e riduzione degli imballaggi | Carrefour sposa l’economia circolare

Raccolta differenziata e riduzione degli imballaggi: Carrefour sposa l'economia circolare con un nuovo protocollo firmato insieme ad Ama e al Campidoglio. Questo accordo, volto a promuovere una gestione responsabile dei rifiuti, prevede iniziative concrete in vista del Giubileo, sottolineando l'impegno dell'azienda nella sostenibilità e nella tutela dell'ambiente.

Economia circolare e gestione responsabile dei rifiuti. Sono questi i concetti chiave che sottendono al protocollo firmato da Carrefour Italia, Ama ed il Campidoglio. Cosa prevede l'accordo Per il Giubileo l’azienda leader nella grande distribuzione organizzata ha deciso di mettere a. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Raccolta differenziata e riduzione degli imballaggi: Carrefour sposa l’economia circolare

Segnala romatoday.it: Carrefour Italia ha firmato un protocollo con Comune e Ama: fuori dai supermercati arrivano i centri di raccolta di RAEE, imballaggi in PET e olii esausti ...

msn.com scrive: Firmato un Protocollo d’Intesa Roma Capitale, Ama S.p.A. (la società di igiene urbana al 100% del Comune) e Carrefour Italia. L’accordo punta a favorire il corretto recupero e riciclo dei rifiuti, sen ...

Scrive gaeta.it: Roma Capitale, Ama S.p.A. e Carrefour Italia collaborano per migliorare la raccolta differenziata e il riciclo in vista del Giubileo 2025, promuovendo sostenibilità, punti di raccolta dedicati e riduz ...

