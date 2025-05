Raccolta differenziata Ancona supera il 65% per il secondo anno consecutivo

Ancona festeggia un importante traguardo: per il secondo anno consecutivo, la città supera il 65% di raccolta differenziata, raggiungendo un valore del 65,31%. Questo risultato, validato dalla Regione Marche per il 2024, sottolinea l'impegno del Comune nella gestione sostenibile dei rifiuti e il coinvolgimento della comunità nella tutela dell'ambiente.

ANCONA – Per il secondo anno consecutivo il Comune di Ancona supera il 65% di raccolta differenziata sul rifiuto totale prodotto (obiettivo minimo previsto dalla legge). La Regione Marche ha infatti validato il dato relativo all’anno 2024, che per Ancona si attesta sul valore di 65,31 per cento. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Raccolta differenziata, Ancona supera il 65% per il secondo anno consecutivo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Differenziata da record: Ancona tiene il passo

Secondo youtvrs.it: Il Comune supera per il secondo anno la soglia del 65%: premiata la collaborazione tra cittadini e istituzioni Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Ancona centra e supera l’obiettivo minimo d ...

Raccolta differenziata

Da regione.campania.it: Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 198, comma 2. La DGR 638/2009 all’art. 5 comma 4 ha previsto che la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) avviene con ...

Raccolta differenziata

Come scrive regione.campania.it: Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 198, comma 2. La DGR 638/2009 all’art. 5 comma 4 ha previsto che la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) avviene con ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto.