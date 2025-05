raccolta dei rifiuti sì ai conti cem 2024 confermato fulgione

La raccolta dei rifiuti ha un nuovo impulso con la conferma di Alberto Fulgione alla guida di Cem. Il colosso pubblico, attivo in circa ottanta Comuni dell'hinterland, Brianza e Lodigiano, ha registrato un notevole aumento dell'utile, passando da 2,2 a 2,9 milioni di euro nel 2024, segnando un +700mila euro.

La conferma di Alberto Fulgione alla guida di Cem, il colosso pubblico dei rifiuti che serve un’ottantina di Comuni fra hinterland, Brianza e Lodigiano, dopo il sì ai conti 2024. Volano letteralmente, nuovo balzo in avanti dell’utile: +700mila euro, da 2,2 milioni del 2023 ai 2,9 dell’anno scorso. E il giro d’affari è di 83,6 milioni. La sostenibilità paga. "Numeri accompagnati da investimenti importanti in mezzi, attrezzature e infrastrutture e da un rafforzamento dell’aziendale - spiega il presidente -. Senza contare l’impegno nell’adeguamento alle tante novità normative e la collaborazione del territorio". Risultati possibili grazie alll’espansione di Ecuosacco, il sacco tracciabile che ha ridotto il secco, ormai pratica quotidiana in 58 città socie. Dove è utilizzato, la produzione pro capite è scesa dalla già lusinghiera media di 75 chili a testa, a 65, facendosi schizzate la differenziata all’85%, (altrove è all’81%). 🔗Leggi su Ilgiorno.it