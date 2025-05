Quindicenne uccide l' anziana vicina di casa e lo confessa alla madre

Un tragico episodio ha scosso Milano, dove un quindicenne ha ucciso l'anziana vicina di casa. Dopo aver commesso l'atto, il ragazzo ha confessato alla madre, che ha immediatamente allertato le autorità. L'incidente è avvenuto nel quartiere Vigentino e ha lasciato la comunità in uno stato di choc e incredulità.

Choc a Milano. Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana vicina di casa e poi lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio nel quartiere Vigentino. La madre del ragazzo, dopo aver appreso quanto accaduto, ha allertato la polizia, che è poi intervenuta intorno alle 16. La vittima, di 82 anni, è stata strangolata e colpita con una lampada. La famiglia del 15enne ha abitato per lungo tempo accanto alla donna e si era da poco trasferita. Stando alle prime ricostruzioni, il minore avrebbe anche colpito l'anziana alla testa. Sul posto è sopraggiunta la Scientifica per i rilievi del caso e si aspetta il pm del Tribunale dei minori per procedere al fermo. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quindicenne uccide l'anziana vicina di casa e lo confessa alla madre

