questo film di robert williams ha danneggiato un monumento americano e messo a rischio un film da premio oscar

Esiste un film di Robin Williams che ha danneggiato un monumento americano e ha permesso di riprendere le riprese solo 8 anni dopo, mettendo a rischio la produzione di un film poi candidato agli Oscar. Nel 1999, durante le riprese de L'Uomo bicentenario a San Francisco, con il compianto Robin Williams come protagonista, un incidente causato da due potenti faretti inondò parte di City Hall, danneggiando seriamente l'edificio storico. Questo disastro portò la città a vietare ulteriori riprese per anni. Solo con Milk nel 2008, un film poi candidato agli Oscar, San Francisco riaprì le sue porte al cinema. Un incidente che ha inondato la storia di San Francisco Nel 1999, la città di San Francisco divenne, involontariamente, protagonista di una disavventura che segnò la fine delle riprese nei suoi luoghi simbolo per anni. 🔗Leggi su Movieplayer.it