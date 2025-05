questo abito economico di abercrombie dominerà la stagione dei matrimoni

Questo abito economico di Abercrombie & Fitch sta per diventare il protagonista della stagione dei matrimoni. Elegante e accessibile, rappresenta una scelta ideale per chi cerca stile senza rinunciare al budget. Scopri come questo brand, un tempo controverso, riesce oggi a conquistare il cuore degli sposi moderni.

Ricordi quando, nel lontano 2012, Abercrombie & Fitch fece infuriare i pignoli britannici aprendo un negozio in Savile Row? Buon per te se hai completamente dimenticato i dettagli imbarazzanti di quel piccolo e pittoresco trambusto (anche se gli archivi di GQ, purtroppo, non sono così smemorati ). All'epoca, la mossa sembrava un po' insolita: che diritto aveva il marchio americano da grandi magazzini di rivendicare lo stesso codice postale dei sarti preferiti dalla monarchia britannica? Abercrombie ha chiuso i battenti del suo negozio di Savile Row meno di un decennio dopo, ma oggi abbiamo finalmente una risposta alla domanda nella forma più 2025 possibile: una nuova linea di abiti in lino incredibilmente convenienti.