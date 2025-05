Questione spareggio De Laurentiis risponde dopo l’incontro in Lega

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla situazione dello spareggio con l'Inter, all’indomani dell’incontro in lega. Dopo il pareggio contro il Genoa, il Napoli si trova in una posizione delicata, con solo un punto di vantaggio sui nerazzurri di Simone Inzaghi, in attesa di ulteriori sviluppi.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare una risposta di Aurelio De Laurentiis sulla questione spareggio con l’Inter Il Napoli di Antonio Conte, dopo il pari rimediato contro il Genoa domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona, ha adesso solo un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri, dunque, sono ora attesi dalla sfida di domenica sera dello Stadio Tardini contro il Parma di Chivu. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, il Napoli al centro della questione di spareggio. Gli azzurri e l’Inter potrebbero infatti giocare giovedì prossimo la loro ultima giornata, rispettivamente, contro Cagliari e Como per lasciare libero a domenica lo slot del possibile spareggio. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Questione spareggio, De Laurentiis risponde dopo l’incontro in Lega

