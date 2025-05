Question Time | scontro acceso tra premier Meloni Conte e Schlein su Gaza sanità e riarmo

Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo. I toni si sono alzati, con accuse incrociate e un botta e risposta che ha messo in luce le divergenze tra le forze politiche.

Il duello era atteso e duello è stato. Prima con Giuseppe Conte, sul piano di riarmo e sulla situazione a Gaza. Poi con Elly Schlein, in un acceso botta e risposta sulla sanità, con particolare riferimento al fenomeno dei «gettonisti» in corsia. I toni si alzano e le accuse reciproche non mancano. A far innervosire particolarmente Giorgia Meloni sono le parole della segretaria del Pd, accusata. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo

Confronto acceso tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sulle spese militari durante il question time alla camera

Scontro in aula: Meloni e Schlein si affrontano su sanità e riarmo

