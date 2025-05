Queste scene non mostrano aiuti a Gaza dalla Cina nel 2025

Nel 2025, nuove immagini sollevano dubbi sugli aiuti cinesi a Gaza. Un precedente fact-check aveva già chiarito che un video circolante non fosse genuino. Ora, ulteriori contenuti suggeriscono che la Cina possa realmente inviare viveri alla popolazione, sfidando la posizione di Israele. Esploriamo i dettagli e verifichiamo la veridicità di queste affermazioni.

In un precedente fact-check ci siamo occupati di un video usato per sostenere che la Cina starebbe distribuendo viveri a Gaza sfidando Israele. Ci segnalano ulteriori contenuti, diversi da quello precedentemente verificato, ritenendo che Pechino stia davvero inviando i propri aiuti alla popolazione palestinese. Anche questi contenuti diffondono una notizia falsa. Per chi ha fretta. Le immagini dei camion cinesi con gli aiuti per Gaza risalgono al 2024 e non vennero lanciati da degli aerei, ma fatti passare dall’Egitto.. Il video dei Palestinesi che puntano lo sguardo verso dei fantomatici aerei cinesi a Gaza circola almeno dal 2022.. Il video attribuito al 2025 di un presunto aereo cinese che lancia aiuti sulla Striscia di Gaza è in realtà del 2024.. Analisi. Il primo video oggetto di verifica è il seguente: Il video risulta scaricato dall’account TikTok @ralphpoll, pubblicato il 13 maggio 2025: Il secondo video inizia mostrando dei ragazzi palestinesi che punterebbero il dito verso un aereo che sorvola la striscia di Gaza. 🔗Leggi su Open.online