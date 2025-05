Queste scene non dimostrano che la Cina stia inviando aiuti a Gaza in questi giorni

Queste scene non attestano che la Cina stia realmente inviando aiuti a Gaza in questi giorni. In un precedente fact-check, abbiamo analizzato un video utilizzato per affermare che Pechino stesse distribuendo viveri sfidando Israele. Ora emergono nuovi contenuti, che alcuni interpretano come prova dell'invio di aiuti cinesi alla popolazione gazese.

In un precedente fact-check ci siamo occupati di un video usato per sostenere che la Cina starebbe distribuendo viveri a Gaza sfidando Israele. Ci segnalano ulteriori contenuti, diversi da quello precedentemente verificato, ritenendo che Pechino stia davvero inviando i propri aiuti alla popolazione palestinese. Anche questi contenuti diffondono una notizia falsa. Per chi ha fretta. Le immagini dei camion cinesi con gli aiuti per Gaza risalgono al 2024 e non vennero lanciati da degli aerei, ma fatti passare dall’Egitto.. Il video dei Palestinesi che puntano lo sguardo verso dei fantomatici aerei cinesi a Gaza circola almeno dal 2022.. Il video attribuito al 2025 di un presunto aereo cinese che lancia aiuti sulla Striscia di Gaza è in realtà del 2024.. Analisi. Il primo video oggetto di verifica è il seguente: Il video risulta scaricato dall’account TikTok @ralphpoll, pubblicato il 13 maggio 2025: Il secondo video inizia mostrando dei ragazzi palestinesi che puntano il dito verso un aereo che sorvola la striscia di Gaza. 🔗Leggi su Open.online

Potrebbe interessarti su Zazoom

G7 - bilaterale Meloni-Biden: da Ucraina a Gaza e Cina tra i temi

E' durato circa 40 minuti il bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e la premier Giorgia Meloni a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia.