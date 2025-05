Quest’anno si cambia Temptation Island la decisione di Mediaset | rivoluzione nel programma

Quest'anno Temptation Island si rinnova radicalmente! Mediaset annuncia una svolta per l'estate 2025, apportando cambiamenti significativi al celebre docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Non solo la location, ma anche altre novità rivoluzioneranno il format, promettendo emozioni e sorprese senza precedenti per i telespettatori.

L’estate 2025 segna una svolta per Temptation Island. Il celebre docu-reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, cambia per la prima volta dopo anni uno degli elementi che più ne hanno definito l’identità: la location. Ma non è questa l’unica novità che riguarda il programma. Oltre al trasferimento in una nuova regione italiana, la produzione ha deciso di modificare un altro aspetto centrale del format. Una scelta che segna un ritorno alle origini. Dopo undici edizioni ambientate all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, Temptation Island cambia scenario. Il resort è stato venduto a un imprenditore turco, già attivo nel settore alberghiero. La produzione ha quindi scelto Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, come nuova sede delle riprese. “La produzione di Temptation Island ha quindi scelto le ampie spiagge e le acque cristalline di Guardavalle Marina”, ha scritto Chi. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

