Querelle Salesi le precisazioni del dg Gozzini | Nessun riferimento a scadenze temporali i lavori procedono bene

La controversia sull'ospedale Salesi tiene banco nel dibattito politico, con le affermazioni del consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo che mettono in luce presunti ritardi e costi crescenti. In risposta, il direttore generale Gozzini offre chiarimenti, sottolineando l'assenza di riferimenti a scadenze temporali e confermando che i lavori stanno procedendo regolarmente.

ANCONA – La querelle sull'ospedale Salesi infiamma il dibattito politico (e non solo). Le dichiarazioni del consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo, relative a ritardi e aumento dei costi per l'edificazione della nuova struttura di via Conca all'interno della cittadella ospedaliera di.