quell amore rovinato da johnny dorelli

"Quell'amore rovinato" di Johnny Dorelli racconta di una fiera di paese dall'atmosfera quasi magica, dove aeromodelli sfrecciano nel cielo. Tra applausi e sorrisi, il protagonista invita la sua giovane Beatrice, ignara dei suoi sentimenti, a vivere un giorno di spensieratezza. Ma dietro l'apparente felicità si nascondono fragilità e sogni infranti, pronti a trasformare la festa in un ricordo dolce-amaro.

Negri Era una fiera di paese, ma molto aeronautica. Sul rettifilo d’asfalto della strada vicinale decollavano e atterravano aeromodelli bellissimi, la gente batteva le mani, tutti si divertivano. Non era stata una brutta idea invitare lì la sua ignara Beatrice adolescente, che si era presentata con due o tre amiche. Lui era comunque deciso a dichiararsi - come si usava nel paleolitico - e chiederle se voleva diventare la sua ragazza. Nell’aria fresca della sera di maggio c’era un vago sentore di letame. Ma ci erano abituati: la campagna era ancora seria e profonda, sconfinava nelle praterie indiane dell’ovest e poi, con un certo entusiasmo da spacconi, andava a confondersi, laggiù a sud, con la savana. Dove la gazzella di Thompson, i bufali e il leone in favore di vento coglievano nell’aria l’odore acido del cacciatore bianco. 🔗Leggi su Ilgiorno.it