Quella strage nazista a Crespino Risarciti due nipoti delle vittime

Due nipoti delle vittime della strage nazista a Crespino sono stati risarciti, in un contesto già noto per le numerose sentenze del Tribunale di Firenze. Questi rimborsi ai familiari rinnovano la memoria degli eccidi perpetrati dalle SS naziste in località come Marradi e Palazzuolo, luoghi segnati da tragici eventi storici.

Ormai sono numerose le sentenze del Tribunale di Firenze che assegnano indennizzi ai familiari delle vittime trucidate dalle rappresaglie naziste. E non poche riguardano Marradi e Palazzuolo, che furono tragico teatri di uno dei tanti eccidi perpetrati dalle SS naziste, a Crespino del Lamone e a Fantino. L’ultima sentenza in ordine di tempo riguarda due nipoti di Lorenzo Pieri e Pietro Tagliaferri, uccisi in quel terribile 17 luglio 1944 nei pressi di villa Mazza, a Crespino. Il Tribunale di Firenze ha attribuito un indennizzo di 50 mila euro ciascuno ai due parenri, assistiti dall’avvocato Diego Cremona. Un terzo, pronipote, figlio di una terza sorella, è stato escluso. Le sentenze emesse dai Tribunali sui ricorsi presentati dai familiari delle vittime degli eccidi sono ormai un migliaio a livello nazionale, mentre per Crespino sono almeno una cinquantina i ricorrenti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella strage nazista a Crespino. Risarciti due nipoti delle vittime

