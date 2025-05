Quella strada che non c’è La viabilità ’spezzata’ a est e i progetti mai decollati

La questione della viabilità a est rimane irrisolta, con progetti rimasti nel limbo da decenni. L'assenza di una Tangenziale o di una strada di scorrimento accentua le problematiche legate al crescente traffico sull'Autopalio. L'emergenza di questa situazione richiede un'attenzione urgente e soluzioni concrete per migliorare gli spostamenti e la qualità della vita dei cittadini.

Se ne parla da decenni, senza che sia mai stata prodotta un’ipotesi concreta. La mancanza di una Tangenziale a est, o comunque di una strada di scorrimento, resta un problema enorme, soprattutto con l’aumento esponenziale del transito di mezzi sul versante Autopalio. L’eccezionalità della situazione di ieri mattina si era in realtà già presentata con incidenti di rilievo, che avevano riversato sulla viabilità interna l’enorme flusso di mezzi che transita sulla Tangenziale. Tramontata l’idea della ’strada fiume’, la cui ipotetica scorrevolezza muore nel gorgo del ponte di Malizia, nel tempo si sono affacciate altre soluzioni, come la prosecuzione della suddetta ’strada fiume’ con una sopraelevata al fianco del centro commerciale, rimasta un’idea elettorale di qualche anno fa, o la fantomatica realizzazione di una nuova tangenziale aggirando Scacciapensieri e collegando Due Ponti e Siena nord, destinata a restare nel libro dei sogni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella strada che non c’è. La viabilità ’spezzata’ a est e i progetti mai decollati

