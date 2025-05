Quel make up acqua e sapone di Alba Rohrwacher conquista Cannes

Il red carpet di Cannes 2025 illumina la bellezza naturale di Alba Rohrwacher, che conquista con un make up acqua e sapone. Non un trucco nude, ma un look che esalta la sua pelle diafana, dignitosa e delicata. I leggeri rossori sul viso raccontano una bellezza autentica, capace di emozionare e catturare l'attenzione.

Non si tratta propriamente di un trucco nude. Quel make up che c’è ma non si vede. Piuttosto, il beauty look di Alba Rohrwacher nel primo red carpet di Cannes 2025, sembra composto da un make up acqua e sapone. La sua pelle diafana, come di porcellana, molto chiara, mostra i suoi rossori. Sarà emozione? Sarà un accenno di rosacea? Sarà opera di un fard? Cannes 2025: il make up acqua e sapone di Alba Rohrwacher. Nessun accenno di ombretto sulle palpebre di Alba Rohrwacher, al Festival di Cannes 2025. Per onorare il ruolo di giurata della 78esima edizione della kermesse cinematografica, l’attrice, nata a Firenze 46 anni fa, e pluripremiata si presenta con un make up firmato Chanel Beauty. Un beauty look che più delicato non si può e che ricorda la naturale bellezza classica di una dama rinascimentale. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Quel make up acqua e sapone di Alba Rohrwacher conquista Cannes

