Quattro stabilimenti balneari fanno squadra e presentano il primo bilancio di sostenibilità

Quattro stabilimenti balneari uniscono le forze per presentare il primo bilancio di sostenibilità, evidenziando iniziative concrete per una spiaggia più sicura e inclusiva. Dalla chat tra bagnini per ritrovare i bambini smarriti alle passerelle accessibili, fino agli sforzi contro l’inquinamento: un esempio di impegno che promuove un’estate responsabile e rispettosa dell'ambiente.

La chat tra bagnini per dare una mano in più nella ricerca dei bimbi che si perdono in spiaggia o le passerelle per rendere accessibile ogni angolo dello stabilimento a tutti. Ma anche l'impegno dopo le mareggiate invernali, la "lotta" a plastica e sigarette e i cartelli che invitano al risparmio. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Quattro stabilimenti balneari fanno squadra e presentano il primo bilancio di sostenibilità

