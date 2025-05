Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro in Città Alta

Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro a Città Alta aspettano gli appassionati. Dopo il successo del 2023, Uniacque e il Comune di Bergamo rilanciano l'iniziativa anche per il 2025, offrendo l'opportunità di scoprire questo storico monumento nelle date del 18 maggio, 15 giugno, 14 settembre e 19 ottobre. Non perdere questa speciale occasione!

L'INIZIATIVA. Dopo il successo dello scorso anno, tornano anche per il 2025 le aperture della Fontana del Lantro con la collaborazione tra Uniacque e Comune di Bergamo. Il 18 maggio, 15 giugno, 14 settembre e 19 ottobre.

Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro in Città Alta

Situata in via della Boccola, nel cuore di Città Alta, la Fontana del Lantro è una delle cisterne più grandi e antiche della città. Utilizzata fino all'inizio dell'Ottocento per raccogliere e ...

