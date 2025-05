Quattro gattini abbandonati dentro un cassonetto della spazzatura Salvati e curati

Quattro gattini abbandonati sono stati salvati dopo essere stati rinvenuti in un cassonetto della spazzatura a Bibbiena. Durante il conferimento dei rifiuti, un cittadino ha sentito un miagolio e ha immediatamente contattato le autorità competenti, che si sono precipitate sul posto per soccorrere i piccoli felini e garantire loro le necessarie cure.

Nel primo pomeriggio di oggi, a Bibbiena, durante il conferimento dei rifiuti nel cassonetto dell'indifferenziato, un cittadino ha udito un miagolio provenire dall'interno del contenitore. L'uomo ha subito allertato la polizia municipale e i vigili del fuoco, che si sono recati sul posto insieme.

