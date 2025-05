Quanto guadagna chi vince la finale di Coppa Italia 2025 i premi per Milan e Bologna

La finale di Coppa Italia 2025 si avvicina, con Milan e Bologna pronte a contendersi il trofeo all’Olimpico di Roma. Ma oltre al prestigio, quanto guadagnerà la squadra vincitrice? Scopriamo i premi in palio, simili a quelli della scorsa edizione, e l'importanza di assicurarsi un posto nelle competizioni europee future.

La finale di Coppa Italia è alle porte, con Milan e Bologna che si sfidano all'Olimpico di Roma dalle 21:00. Ma quanto guadagnerà la squadra che alzerà al cielo la Coppa dell'edizione 2024-2025? Un montepremi simile a quello della passata stagione, oltre alla garanzia di esserci anche nelle prossime Final Four di Supercoppa, con altri incassi garantiti. 🔗Leggi su Fanpage.it

