Quanto costano le mense scolastiche alle famiglie veneziane

Le spese per le mense scolastiche rappresentano un importante onere per le famiglie veneziane. Nell'anno scolastico in corso, il costo medio mensile si attesta a 88 euro per la scuola dell'infanzia e 89 per la primaria, valori leggermente superiori alla media nazionale, dove si registrano spese di 85 e 86 euro.

Le famiglie venete, nell'anno scolastico in corso, hanno speso una media di poco inferiore ai 90 euro al mese per la mensa dei propri figli: 88 per la scuola dell'infanzia, 89 per la primaria. Il dato supera di poco quello nazionale, dove le cifre si aggirano, rispettivamente, sugli 85 e 86 euro. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Quanto costano le mense scolastiche alle famiglie veneziane

Cosa riportano altre fonti

Quanto costano le mense scolastiche alle famiglie di Roma e del Lazio

Lo riporta romatoday.it: I numeri nel report di Cittadinanzattiva: a Roma il costo per un pasto è tra i più bassi d'Italia ...

Quanto costano le mense scolastiche alle famiglie veneziane

Riporta veneziatoday.it: Secondo l'ultima indagine di Cittadinanzattiva, più di 700 euro all'anno, considerando nuclei familiari con un solo figlio minorenne ...

Mense scolastiche, per le famiglie baresi la spesa media è di 72 euro al mese

Segnala baritoday.it: Il dato emerge dall'indagine, condotta dall'organizzazione 'Cittadinanzattiva', che prende in esame i costi affrontati per il servizio nei capoluoghi di provincia italiani. La media delle tariffe in P ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi presenta POCO M3 il nuovo campione dell?entertainment

Pi? di quanto immagini: arriva il nuovo campione dell?entertainment POCO M3 POCO diventa indipendente a livello globale e presenta il nuovo smartphone entry-level, dotato di una potente fotocamera, batteria da 6.