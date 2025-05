Quanto costa un abbonamento a Wimbledon?

Wimbledon, simbolo di tradizione e prestigio nel mondo del tennis, attira ogni anno migliaia di appassionati. Tuttavia, ottenere un abbonamento può risultare complesso e costoso. Esploriamo insieme i costi e le diverse modalità per partecipare a questo evento unico, tra sorteggi e code, per assicurarsi un posto in tribuna.

Wimbledon è uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, oltre a essere uno dei più antichi di sempre. A partecipare in qualità di spettatori sono centinaia di migliaia di persone, ma acquistare i biglietti non è affatto semplice. Ci sono modalità diverse, tra cui il sorteggio e la coda, per contingentare l'accesso. Ma l'All England Club ha anche lanciato da diverso tempo i pacchetti vip, abbonamenti costosissimi che valgono anche per più anni. Pacchetti vip e abbonamenti pluriennali già venduti fino al 2030. Gli abbonamenti per Wimbledon non riguardano, infatti, una singola edizione. Si tratta di pacchetti che hanno durata pluriennale e costi decisamente alti per le tasche di normali appassionati. Gli organizzatori ne hanno rilasciati 2.520 per il Centre Court nel periodo che va dal 2026 al 2030 e sono stati tutti venduti.

