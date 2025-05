quando tommy cash si vestì da tavola imbandita e le altre incursioni nel mondo della moda

Quando Tommy Cash si è presentato vestito da tavola imbandita, ha catturato l'attenzione del pubblico. Con l'Eurovision in corso e la sua "Espresso Macchiato" che dilaga, il suo stile audace e provocatorio lo conferma come icona nel mondo della moda. Artista poliedrico, riesce a mescolare creatività e provocazione in ogni apparizione.

L' Eurovision è appena iniziato, e la sua Espresso Macchiato è già un tormentone. Tommy Cash è sicuramente il personaggio da tenere d'occhio in questa nuova edizione del concorso musicale. Ma nel mondo della moda, l'artista e performer era ben noto da tempo: maestro della provocazione e del nonsense, ha trasformato il front row nel suo personale palcoscenico. Per non parlare delle collaborazioni d'autore con Rick Owens o Adidas. Cosa faceva Tommy Cash prima di Espresso Macchiato?. Tomas Tammemets – questo il vero nome di Tommy Cash – è nato il 18 novembre 1991 a Tallinn, in Estonia. La sua adolescenza post-sovietica è trascorsa tra graffiti e rave, e una particolare attrazione per l'arte di strada. Definire Tommy Cash è un'operazione impossibile: inutile rinchiuderlo in una sola casella. È un artista, un performer, un cantante: il suo raggio d'azione si estende dalla moda alla musica pop, come testimonia la partecipazione all' Eurovision Song Contest con Espresso Macchiato.