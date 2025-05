Quando si può modificare il 730 precompilato e cosa sapere su dati caricati spese e annullamento

A partire da giovedì 15 maggio, i contribuenti possono modificare il modello 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi 2025. È fondamentale sapere come gestire i dati caricati, le spese da inserire e le procedure per l'annullamento delle modifiche effettuate. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere.

Da giovedì 15 maggio è possibile modificare il modello 730 precompilato disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per effettuare la dichiarazione dei redditi 2025. I contribuenti potranno così correggere o aggiungere eventuali informazioni mancanti relative, ad esempio, a detrazioni e spese deducibili. 🔗Leggi su Fanpage.it

