L'ultima giornata di Serie A è ancora avvolta nel mistero. Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha chiarito che ogni modifica al calendario è esclusa, durante un'assemblea al Salone d'Onore del Coni a Roma. I dettagli sulla data rimangono da definire, ma la volontà è di mantenere la programmazione attuale.

(Adnkronos) – Quando si giocherà l'ultima giornata di Serie A? Al momento, è tutto ancora da definire. Lo ha spiegato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine dell’assemblea in corso oggi al Salone d’Onore del Coni a Roma. “Sul calendario, il consiglio ha deciso di non cambiare nulla. Le partite rimarranno il . L'articolo Quando si gioca l’ultima giornata di Serie A? La risposta del presidente Simonelli proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com