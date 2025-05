Quando si gioca l’ultima giornata di Serie A? La risposta del presidente Simonelli

L'ultima giornata di Serie A resta avvolta nell'incertezza. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha chiarito che al momento non ci sono modifiche in programma per il calendario, durante l'assemblea al Salone d’Onore del Coni a Roma. La situazione è in fase di definizione, ma il consiglio ha deciso di mantenere i piani attuali.

(Adnkronos) – Quando si giocherà l'ultima giornata di Serie A? Al momento, è tutto ancora da definire. Lo ha spiegato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine dell'assemblea in corso oggi al Salone d'Onore del Coni a Roma. "Sul calendario, il consiglio ha deciso di non cambiare nulla. Le partite rimarranno il .

