Quando inizia ufficialmente il Pontificato di Papa Leone XIV e com’è cambiata l’Intronizzazione negli anni

Domenica 18 maggio alle ore 10 in piazza San Pietro è in programma la messa di inizio pontificato di papa Leone XIV: comincerà così il papato di Robert Francis Previst, davanti a fedeli e leader mondiali. Il rito sostituisce quella che in passato veniva chiamata intronizzazione. 🔗Leggi su Fanpage.it