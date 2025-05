Quando gioca Jasmine Paolini la semifinale a Roma | orario tv avversaria streaming

Jasmine Paolini è pronta a scendere in campo per la semifinale degli Internazionali d'Italia a Roma. Dopo una straordinaria rimonta contro la russa Diana Shnaider, ora è attesa da un avversario altrettanto temibile. Scopriamo insieme orario, tv e modalità di streaming per non perderci questo emozionante incontro.

Jasmine Paolini ha sconfitto la russa Diana Shnaider con una fantastica rimonta e si è così qualificata alle semifinali degli Internazionali d'Italia. La tennista toscana ha avuto la meglio in una partita pazza: in vantaggio per 4-0 nel primo set, ha subito il ritorno della rivale e ha ceduto al tie-break; nella seconda frazione si è trovata sotto per 3-0 e 30-0, poi il match è stato interrotto per cinque minuti a causa della pioggia e alla ripresa ha infilato sei game consecutivi, trascinando la contesa al terzo parziale; nel decisivo set è andata sotto per 0-2 e ha poi firmato il grande ribaltone, meritandosi il passaggio del turno. Jasmine Paolini se la dovrà ora vedere contro la statunitense Peyton Stearns, che ha battuto l'ucraina Elina Svitolina al tie-break del terzo set al termine di una dura battaglia sul Centrale.

