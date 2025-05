Quando deve mangiare il cane? Gli orari e i momenti della giornata più adatti alla sua alimentazione

La corretta alimentazione del cane adulto è fondamentale per la sua salute e benessere. È consigliabile nutrirlo due volte al giorno, mantenendo orari regolari e distanziati. Dopo una passeggiata è il momento ideale per offrirgli il pasto, evitando così sforzi a stomaco pieno e garantendo intervalli non superiori a 12 ore tra i pasti. Continua a leggere...

Il cane adulto in buona salute dovrebbe mangiare due volte al giorno, preferibilmente a orari regolari e distanziati. È meglio nutrirlo dopo la passeggiata, evitando sforzi a stomaco pieno, e non far passare più di 12 ore tra un pasto e l'altro.

