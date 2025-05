Qualità e tradizione un viaggio nel frumento dal chicco alla tavola a Molino Dallagiovanna

Nel cuore della tradizione, Molino Dallagiovanna apre le porte ai visitatori per la quarta edizione della Giornata "Molini a porte aperte", il 24 maggio. Un'occasione speciale per scoprire il viaggio del frumento, dal chicco alla tavola, e apprezzare l'impegno nella qualità e nell'eccellenza della produzione molitoria italiana.

Molino Dallagiovanna aderisce con entusiasmo alla quarta edizione della Giornata "Molini a porte aperte", un evento organizzato da Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, che si terrà sabato 24 maggio. L'iniziativa mira a far conoscere da vicino il processo di trasformazione del. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Qualità e tradizione, un viaggio nel frumento dal chicco alla tavola a Molino Dallagiovanna

