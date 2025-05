Qualiano chiude la scuola Canonico Migliaccio dopo il sisma | Emersi danni da approfondire

Qualiano ha deciso di chiudere la scuola Canonico Migliaccio, parte del Circolo Didattico Rione Principe, a seguito dei danni emersi dopo il recente sisma. La chiusura è stata disposta dal sindaco Raffaele De Leonardis tramite un'apposita ordinanza, comunicata anche sui social. Si attendono ora approfondimenti sui danni riscontrati.

Chiusura immediata della scuola Canonico Migliaccio, appartenente al Circolo Didattico Rione Principe, a Qualiano. A disporla con un'apposita ordinanza è il sindaco Raffaele De Leonardis che ne ha dato comunicato anche attraverso i suoi canali social. "A seguito dei controlli, iniziati ieri

