Qualcuno potrebbe aver aiutato De Maria aperto un fascicolo per favoreggiamento | si indaga sui mesi all’Hotel Berna

Il pm Francesco De Tommasi ha avviato un secondo fascicolo per favoreggiamento nei confronti di ignoti, focalizzandosi sulla figura di Emanuele De Maria. Si indaga sul suo possibile aiuto nella fuga dopo il femminicidio di Chamila Wijesuriya e l'accoltellamento del collega Hani Nasr, con particolare attenzione ai mesi trascorsi all'Hotel Berna.

Il pm Francesco De Tommasi ha aperto un secondo fascicolo per favoreggiamento a carico di ignoti per verificare se qualcuno abbia aiutato Emanuele De Maria a fuggire dopo il femminicidio di Chamila Wijesuriya e l'accoltellamento del collega Hani Nasr. Si indaga sui mesi di lavoro come receptionist all'Hotel Berna. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Qualcuno potrebbe aver aiutato De Maria, aperto un fascicolo per favoreggiamento: si indaga sui mesi all’Hotel Berna

fanpage.it scrive: Il pm Francesco De Tommasi ha aperto un secondo fascicolo per favoreggiamento a carico di ignoti per verificare se qualcuno abbia aiutato Emanuele De Maria ...

Pierina Paganelli/ I sospetti su Valeria: “avrebbe aiutato Louis nel depistaggio post omicidio”

Come scrive ilsussidiario.net: Chi indaga ha il sospetto che Louis Dassilva si sarebbe fatto aiutare dalla moglie per modificare ... racconta la dottoressa Longo – quanto aveva anticipato Carmelo Abbate, l’ipotesi di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.