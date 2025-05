Putin snobba il summit

Vladimir Putin sembra intenzionato a disertare il summit di Istanbul, come sostenuto dall’Alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas. In assenza del presidente russo, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov potrebbe rappresentare il Cremlino, segnalando un chiaro distacco dalle dinamiche attuali e dalle responsabilità del vertice.

L'Alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, lo ha detto chiaramente, ma lo pensano in molti: Vladimir Putin se ne guarda molto bene dal mettere piede a Istanbul domani. Al suo posto, andrà molto probabilmente il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov. A indicare che il vertice ormai è stato ridimensionato, ci sono anche le notizie che arrivano dalla Casa Bianca, secondo le quali domani arriveranno nella megalopoli sul Bosforo inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Keith Kellogg, appositamente per monitorare i colloqui. In serata è arrivata la notizia che ci sarà anche il Segretario di Stato, Marco Rubio. L'unico a crederci ancora è il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, che ieri ha dichiarato: "Io sarò in Turchia. Ci sarà anche il presidente Erdogan.

