putin non scioglie la riserva kiev all attacco

In un contesto di tensione crescente, Putin mantiene le riserve strategiche mentre Kiev intensifica la propria offensiva. Il summit di domani a Istanbul potrebbe segnare un punto di svolta, con un atteso faccia a faccia tra i leader di Russia e Ucraina. L'aria è tesa, tra bluff e rilanci in questa delicata fase del conflitto.

Bluff, puntata e rilancio. L'avvicinamento al vertice di domani a Istanbul che avrebbe potuto essere il primo, storico faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino dall'inizio della .

Putin, sì alla tregua con riserva e Trump si fida. Zelensky: "Russia dirà no"

Segnala msn.com: Vladimir Putin apre con riserva alla tregua tra Russia e Ucraina ... i territori conquistati dalla Russia non torneranno all'Ucraina, che nel frattempo ha praticamente perso la 'carta Kursk'.

Putin ha deciso: manderà la ministra della Cultura russa ai funerali di Papa Francesco

Da informazione.it: Mosca ha sciolto la riserva ... che non era ancora stato deciso chi dovesse andare. Fin da subito era stata infatti esclusa la presenza del presidente russo Vladimir Putin, inseguito da un ...

Fiori - bimbi e palloncini: la festa di Kim per Putin come un vecchio film sovietico

Folla in festa lungo trenta chilometri di strada al passaggio del corteo di auto del presidente russo Vladimir Putin (secondo l'inviato di Rossiya) a Pyongyang.