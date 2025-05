Putin non sarà ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky | Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace

In un clima teso, Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui tra Mosca e Kiev che si svolgeranno in Turchia. Il presidente ucraino Zelensky si mostra disponibile per ogni tipo di negoziato volto a raggiungere la pace. Assente anche il ministro degli Esteri russo, Lavrov, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati da figure di spicco.

A Istanbul assente anche il ministro degli Esteri russo Lavrov. Per gli Usa saranno presenti l'inviato speciale di Trump per il Medioriente Witkoff e il segretario di Stato Rubio 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin non sarà ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky: "Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Zelensky Ucraina: Senza gli Usa l'Europa sarà sola contro Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della situazione in Ucraina, sottolineando l'importanza del sostegno degli Stati Uniti per la stabilità europea di fronte alle azioni di Putin.