Putin | ‘gli Usa comprano ancora combustibile nucleare da noi’

Durante un incontro con i membri di Business Russia, il presidente Vladimir Putin ha rivelato che gli Stati Uniti continuano ad acquistare combustibile nucleare dalla Russia. Queste parole mettono in luce un approccio pragmatico da parte degli USA, che, nonostante le tensioni geopolitiche, riconoscono l'importanza delle relazioni economiche nel settore energetico.

Gli Stati Uniti continuano ad acquistare combustibile nucleare russo, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri di Business Russia “Nonostante tutto, gli Stati Uniti hanno agito in modo molto pragmatico, senza dimenticare se stessi. Continuiamo a fornire combustibile nucleare agli Stati Uniti”, ha detto Putin. “Perché? Perché è redditizio”,. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Putin: ‘gli Usa comprano ancora combustibile nucleare da noi’

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fiori - bimbi e palloncini: la festa di Kim per Putin come un vecchio film sovietico

Folla in festa lungo trenta chilometri di strada al passaggio del corteo di auto del presidente russo Vladimir Putin (secondo l'inviato di Rossiya) a Pyongyang.