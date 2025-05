Putin esita su Istanbul | è lui l’ostacolo alla pace non Zelensky

La visita di Putin a Istanbul rappresenta un bivio cruciale: la sua esitazione rivela quanto sia lui, e non Zelensky, l'ostacolo principale alla pace. Michele Magno esplora il dilemma di Vlad, dove la presenza del leader russo potrebbe trasformare le dinamiche diplomatiche e mettere in discussione il suo ruolo nell'attuale conflitto ucraino.

Al direttore - Il dilemma di Vlad: “Mi si nota di più se vado o se non vado a Istanbul?”. Michele Magno Si nota molto il fatto che vedere Vlad con il cerino in mano può aiutare Donald a ricordare che l’ostacolo alla pace in Ucraina non si chiama Zelensky: si chiama Putin. Al direttore - Il grande cambiamento che sta attraversando il nostro tempo non è tanto lo scontro tra democrazie e autocrazie, quanto il rischio sempre più concreto che la disgregazione delle democrazie liberali occidentali avvenga dal loro interno, attraverso la contestazione sempre più aggressiva dei princìpi su cui queste si fondano: la libertà individuale, il rispetto e il riconoscimento di diritti umani inviolabili, l’uguaglianza e la solidarietà sociale. Partendo da questa constatazione, a Milano abbiamo deciso di fondare il circolo “Giacomo Matteotti” per avere e offrire uno spazio di dibattito franco, libero, aperto. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Putin esita su Istanbul: è lui l’ostacolo alla pace, non Zelensky

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Putin esita su Istanbul: è lui l'ostacolo alla pace, non Zelensky

Secondo ilfoglio.it: Si nota molto il fatto che vedere Vlad con il cerino in mano può aiutare Donald a ricordare che l’ostacolo alla pace in Ucraina non si chiama Zelensky: si chiama Putin. Al direttore - Il grande ...

Perché difficilmente Putin andrà a Istanbul per il summit con Zelensky, l’esperto: “Sarà uno show per Trump”

Lo riporta fanpage.it: “Si tratta solo di ingraziarsi il presidente Usa perché faccia pressione sull’avversario”, dice a Fanpage.it Sergey Radchenko, co-autore dell’articolo che fece luce sulle trattative del 2022. “Arriver ...

Perché Putin non coglie i segnali di Zelensky su Istanbul

Riporta editorialedomani.it: Se applicassimo l’eredità degli studi sovietologi del Novecento, sapremmo che Mosca non potrebbe mai accettare la proposta “turca” del presidente ucraino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande festa ai Fratelli Cristiani per il fine anno : il desiderio più grande, la pace

Felice serata conclusiva dell’anno scolastico quella di ieri per tutti gli alunni della primaria della scuola San Filippo di viale Eugenio Chiesa in Massa meglio nota come Fratelli Cristiani.