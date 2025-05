Putin alle strette evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky

Putin sembra deciso a evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky. La possibilità di un disgelo diplomatico appare lontana, e persino Ankara non offre un terreno proficuo per il dialogo. Il presidente russo non sembra disposto a condividere la scena con il suo omologo ucraino, mantenendo così alte le tensioni tra i due paesi.

Potrebbe non essere Istanbul il luogo del disgelo, almeno per ora. E nemmeno Ankara. Perché Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di sedersi allo stesso tavolo con Volodymyr Zelensky. Non a. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Putin alle strette, evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky

