Putin a Istanbul? Mosca tace ancora

Mentre si avvicina il tavolo negoziale a Istanbul sull'Ucraina, Mosca resta cauta. Alle 12:36, le informazioni sulla partecipazione di Putin e sulla delegazione russa rimangono incerte. "Annunceremo la composizione quando riceveremo le istruzioni dal presidente", affermano le fonti, lasciando in sospeso il futuro della diplomazia. La tensione è palpabile.

12.36 Alla vigilia del tavolo negoziale in Turchia sull'Ucraina, Mosca non ha ancora sciolto la riserva sulla presenza a Istanbul del presidente Putin né sulla composizione della delegazione che arriverà da Mosca. "Lo faremo quando riceveremo le relative istruzioni dal presidente, e finora non ci sono state istruzioni in tal senso", ha detto alla stampa il portavoce Peskov. Peskov ha invece confermato: "La delegazione russa incontrerà quella ucraina a Istanbul il 15 maggio, giovedì, cioè domani".

