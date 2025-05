Putignano Bari bandiera palestinese fatta rimuovere dal balcone per il passaggio del Giro d' Italia | scoppia la polemica

A Putignano, in provincia di Bari, la rimozione di una bandiera palestinese dal balcone durante il passaggio del Giro d'Italia ha sollevato una furiosa polemica. Sofia Mirizzi, figlia dei proprietari dell'abitazione, ha denunciato la censura, mentre la questione si prepara a sfociare in un'interrogazione parlamentare, alimentando il dibattito sulle libertà di espressione.

A denunciare la forma di censura subita nella quarta tappa della gara ciclistica la figlia dei proprietari dell'abitazione, Sofia Mirizzi. E la vicenda sfocerà in un'interrogazione parlamentare 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putignano (Bari), bandiera palestinese fatta rimuovere dal balcone per il passaggio del Giro d'Italia: scoppia la polemica

Putignano (Bari), bandiera palestinese fatta rimuovere dal balcone per il passaggio del Giro d'Italia: "Inquietante"

msn.com scrive: A Putignano (Bari) bandiera palestinese esposta a un balcone è stata fatta rimuovere per il passaggio della quarta tappa del Giro d'Italia. E' polemica.

La polizia fa togliere la bandiera della Palestina dal balcone: “Deve passare il Giro d’Italia”

Come scrive fanpage.it: È successo a Putignano (Bari), in Puglia: a denunciarlo sui social Sofia Mirizzi, proprietaria della casa. La bandiera della Palestina si trovava esposta in un punto in cui sarebbe passato il Giro ...

Bandiera della Palestina sul balcone, "la polizia ci ha chiesto di rimuoverla per il Giro": polemiche a Putignano

Come scrive baritoday.it: L'episodio raccontato sui social da una cittadina, a cui sarebbe stata rivolta la richiesta nel giorno del passaggio della carovana rosa: "Non stavamo violando alcuna legge, da quando una bandiera che ...

