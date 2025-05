Putignano bandiera palestinese rimossa al Giro d' Italia | La polizia ha chiesto di toglierla Piccolotti Avs | Porteremo il caso in Parlamento

A Putignano, un episodio controverso ha suscitato polemiche dopo che la polizia ha chiesto alla proprietaria di rimuovere la bandiera palestinese esposta sul suo balcone. Sofia Mirizzi ha denunciato l'accaduto, mentre il consigliere Piccolotti di AVS annuncia l'intenzione di portare la questione in Parlamento, evidenziando la tensione sul tema dei diritti e delle libertà.

La proprietaria dell'abitazione, Sofia Mirizzi, ha dichiarato che "la polizia è salita a casa nostra per chiederci di rimuovere la bandiera della Palestina" Polemiche a Putignano, in provincia di Bari, dopo la rimozione di una bandiera palestinese da un balcone privato a seguito della richies 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Putignano, bandiera palestinese rimossa al Giro d'Italia: "La polizia ha chiesto di toglierla", Piccolotti (Avs): "Porteremo il caso in Parlamento"

