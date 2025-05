Pure Fitto schiaffeggia Giorgetti | Immodificabile la scadenza del Pnrr

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha subito un duro colpo dall’Europa: la sua insistenza per estendere la scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza al 2026 è stata categoricamente rifiutata da Bruxelles. Questa decisione rappresenta un freno significativo per l'Italia, già in bilico tra sfide economiche e aspettative di crescita.

Ha rimediato un doppio schiaffo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dall'Europa. La sua richiesta – il suo chiodo fisso per dirla tutta – di rinviare la deadline del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fissata al 2026, è stata respinta da Bruxelles. Tanto dal commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis quanto – e questa è forse la sberla che brucia di più – dall'uomo di Giorgia Meloni, ovvero dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. Doppio schiaffo a Giorgetti: no di Dombrovskis e di Fitto al posticipo della data di scadenza del Recovery. "La richiesta di prestiti tramite lo strumento Safe dovrebbe essere valutata attentamente, considerando l'impatto sulle finanze pubbliche. Per questo motivo sosteniamo l'esplorazione di ulteriori opzioni, tra cui l'utilizzo di fondi del settore privato e la possibilità di estendere il dispositivo per la ripresa e la resilienza oltre il 2026, per aumentare il margine di bilancio a disposizione degli Stati membri per rispondere all'esigenza di aumentare la spesa per la difesa", aveva detto il ministro leghista all'Ecofin martedì in merito al regolamento sui fondi Ue da 150 miliardi di euro per finanziare progetti congiunti nella difesa, parte del piano ReArm o 'Prontezza 2030', che dir si voglia.